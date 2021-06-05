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Ирина Галкина: Многодетным семьям необходима поддержка государства

16:28
  • суббота
  • 05 июня 2021

Детям нужно отдыхать летом

Все дети, вне зависимости от благосостояния семьи, должны получить доступ к высококачественному отдыху в летний период. Это предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого поддержала координатор Объединения многодетных семей Москвы в Юго-Восточном административном округе Ирина Галкина.
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По её словам, многие родители не могут отправлять детей в летние лагеря из-за нехватки денег. Особенно это касается многодетных семей. "Ко мне пришла мама и сказала, что не может отправить пятерых своих детей на отдых. Путёвок в лагерь дешевле 40 тысяч рублей нет", - рассказала Галкина.

Кроме того, сейчас на поддержку государства могут рассчитывать только малообеспеченные семьи. Если же доход семьи хотя бы незначительно превышает прожиточный минимум, льготы не предусмотрены. Для решения социальных проблем необходимо установить статус многодетной семьи. 

Напомним, что ранее вице-спикер Думы Пётр Толстой призвал региональные власти организовать летний отдых для детей на должном уровне, сделать его качественным и безопасным.

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