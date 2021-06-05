Евгений Попов предлагает провести большую кампанию по экологическому просвещению жителей

Граждан надо научить правилам раздельного сбора мусора

В Москве постепенно начинает формироваться экологическая культура. Такое мнение высказал тележурналист Евгений Попов во время обсуждения проблемы раздельного сбора мусора с депутатом Мосгордумы Александром Козловым.

"Люди участвуют в экологических акциях, ищут информацию по правильной организации раздельного сбора отходов. Но сегодня это ещё не приобрело необходимых масштабов", - посетовал Попов.

Он считает, что гражданам нужно разъяснить чёткие правила сортировки отходов. Многие жители, несмотря на обилие информации о правильной утилизации, теряются и не понимают, что делать.

"От того, насколько ответственно каждый из нас подойдет к решению этого вопроса, будет зависеть качество и продолжительность жизни всех", - уверен Попов.

По словам Александра Козлова, Мосгордума делает конкретные шаги в борьбе с незаконными свалками. Инициирован законопроект об увеличении штрафов за вывоз отходов в неположенное место.

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