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Индия отказалась от аренды российской атомной подлодки

19:03
  • суббота
  • 05 июня 2021

Возникли сложности с её техническим обслуживанием

Индия возвращает России арендованную атомную подводную лодку "Нерпа". Телеканал NDTV сообщает, что возврат связан с проблемами в эксплуатации судна.
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Оно поступило на вооружение Индии в апреле 2012 года сроком на десять лет. Срок аренды ещё не кончился, но у индийской стороны возникли сложности с техническим обслуживанием "Нерпы".

Сейчас подлодка движется во Владивосток, на её борту находится индийский экипаж. Официальные власти Индии не делали заявлений по поводу возврата России атомной субмарины.

Индия уже пользовалась российской подлодкой "Скат". Она приобрела её в лизинг в 1998 году.

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