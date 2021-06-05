Кудрин успокоил держателей американских долларов в России

Им не стоит волноваться

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин успокоил держателей американской валюты в России. Он заявил, что доллар продолжит функционировать после изменений в структуре Фонда национального благосостояния.

"Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы", - сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее стало известно, что Россия откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. При этом доллар частично будет замещён китайским юанем и драгметаллами. Сейчас доллар занимает 35% в структуре ФНБ.

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