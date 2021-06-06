За сутки в России выявлено более 9 тысяч заражённых коронавирусом

Привившихся уже около 20%

За сутки в России зафиксировано 9 163 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 126 437 человек с COVID-19, умерло 123 787 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 936 больных, всего в столице 1 198 007 инфицированных, скончались 20 469 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Послабление коронавирусных ограничений произойдёт после того, как 60% населения сделают прививку. На этой неделе такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас Россия находится на 10 месте в мире по числу привившихся, вакцинирование прошли около 20% граждан.

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