В Москве за сутки вылечились от коронавируса более тысячи человек

Больных становится меньше

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 1 741 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 076 346.

Россиянам не стоит беспокоиться о распространении мукормикоза, известного также как "чёрная плесень". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заболевание особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом, оно распространилось в Индии после резкого всплеска числа заражений коронавирусом.

По данным на 6 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 126 437 пациентам, умерли с начала пандемии 123 787 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 198 007, в мире более 172 . миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,7 миллиона человек.

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