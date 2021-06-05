В США заговорили о рисках отключения России от платёжных систем

К этому могут привести новые санкции

Международное рейтинговое агентство Moody's, штаб-квартира которого находится в США, увидело риск ограничения доступа России к Visa и MasterCard. По мнению аналитиков агентства, американские санкции могут привести к отключению России от платёжных систем.

"Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа России к международным платёжным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения", - говорится в релизе агентства.

Ранее в Кремле не исключили отключения в России Visa и MasterCard. Эксперты считают, что это вряд ли произойдёт, так как российские пользователи этих платёжных систем составляют в их структурах значительную долю среди прочих пользователей. Отказываться от гарантированного дохода Visa и MasterCard не будут.

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