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В США заговорили о рисках отключения России от платёжных систем

19:45
  • суббота
  • 05 июня 2021

К этому могут привести новые санкции

Международное рейтинговое агентство Moody's, штаб-квартира которого находится в США, увидело риск ограничения доступа России к Visa и MasterCard. По мнению аналитиков агентства, американские санкции могут привести к отключению России от платёжных систем.
Озвучен сценарий отключения России от SWIFT

"Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа России к международным платёжным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения", - говорится в релизе агентства.

Ранее в Кремле не исключили отключения в России Visa и MasterCard. Эксперты считают, что это вряд ли произойдёт, так как российские пользователи этих платёжных систем составляют в их структурах значительную долю среди прочих пользователей. Отказываться от гарантированного дохода Visa и MasterCard не будут.

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