Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям отдалённого посёлка в Сирии

Люди получили самое необходимое

Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдалённый посёлок на северо-востоке Сирии. 440 продовольственных наборов раздали нуждающимся.

В районе проживает много беженцев из разных регионов Сирии. Вместе с детьми они пришли к зданию школы, где наши военные развернули пункт выдачи. Там же российские врачи провели приём жителей, раздали лекарства и перевязочные материалы.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели в республике уже более трёх тысяч гуманитарных мероприятий, сообщает "ТВ Центр".

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