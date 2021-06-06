В России резко выросла площадь лесных пожаров

Главная причина - человеческий фактор

Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла в полтора раза. Самая сложная ситуация складывается в Красноярском крае. Там огнём охвачены 11 тысяч гектаров. В основном возгорания происходят по вине людей.

В Якутии возбуждено четыре уголовных дела по факту нарушения правил противопожарной безопасности, к административной ответственности привлечены более 40 должностных лиц, сообщает "ТВ Центр".

В Иркутской области огонь вплотную подошёл к посёлку вахтовиков, людей эвакуировали. На месте работают спасатели. За сутки в регионе ликвидировано 14 очагов.

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