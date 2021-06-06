Мурашко предупредил о стремительном течении коронавируса

Болезнь может развиваться очень быстро

Течение коронавируса у некоторых пациентов проходит молниеносно, состояние от лёгкого до среднетяжелого может развиться в всего за сутки. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр также привёл данные по защите от инфекции после прививки: менее 1% людей могут заболеть. Мурашко подчеркнул, что всё зависит от индивидуальных особенностей организма, но в любом случае, иммунитет, полученный после вакцинации, справится с инфекцией, госпитализация не потребуется и болезнь будет протекать в лёгкой форме, сообщает "ТВ Центр".

Вакцины доступны жителям всех регионов нашей страны, а в большинстве из них люди могут сами выбрать, каким из трёх препаратов прививаться. На этой неделе в Свердловскую область доставили партию препарата "КовиВак", разработанного центром Чумакова.

Прививочные пункты работают без выходных, жителей Челябинска приглашают в мобильные кабинеты. Они открыты в трёх торговых центрах.

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