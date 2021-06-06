Байден и Трамп поспорили из-за России

В США растёт напряжение перед встречей в Швейцарии

Вашингтон ищет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, но при этом продолжает говорить на языке угроз. В преддверии европейского турне и встречи с Владимиром Путиным президент США Джо Байден сделал несколько противоречивых заявлений в адрес нашей страны и Китая, сообщает "ТВ Центр".

Чем меньше времени остается до встречи российского лидера и Джо Байдена в Швейцарии, тем большей критике подвергают своего президента американцы. Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию, он хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ, иронизируют читатели Wall Street Journal.

Накануне своего европейского турне 78-летний политик опубликовал статью в The Washington Post. В тезисах хозяин Белого дома явно запутался: один противоречит другому.

США не ищут конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений там, где мы можем работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Поэтому я действовал немедленно, чтобы продлить на пять лет новый ДСНВ и укрепить безопасность США и мира.

Якобы не ищущий конфликта 46-й президент США тут же вспоминает Украину, обвиняя Москву в агрессии. Хотя, не наши дипломаты подкармливали печеньем распаляющийся Майдан и не наши ракеты летят в мирных жителей Донбасса. Но отвечать, по версии Байдена, должна Россия. И не только за это.

Мы сделали так, что для России наступили серьёзные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство в наши демократические выборы. Президент Владимир Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие, наносящие ущерб действия. Когда мы встретимся в Женеве, я вновь подчеркну приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий отстаивать права и достоинство человека.

О правах и достоинствах человека собирается говорить тот самый глава администрации, при котором за выражение своего политического мнения граждан страны объявляют внутренними террористами. Против участников штурма Конгресса возбуждено около 300 уголовных дел, а за погромы американских городов представители движения BLM так и не ответили. Учить демократии Москву собирается руководитель той самой страны, которая, не поморщившись, прослушивала телефоны лидеров государств, своих же союзников.

Про вмешательство в выборы вещает президент, в честности победы которого сомневаются половина граждан США. И лидер партии, по требованию которой спецпрокурор Мюллер выбросил на ветер более 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков. Ведь именно демократы настояли на поисках русского следа.

Экс-президент США не упустил случая напомнить преемнику об этих пустых тратах. Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев. И заочно поссорился с Байденом из-за России и Китая.

Это просто позор для нашей страны. Россия, Россия, Россия, мистификация Мюллера. Они искали не преступление. Это была пятилетняя охота на ведьм. У меня были отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией, как я. Демократы уничтожают нашу страну, а теперь над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и президент России Владимир Путин. Они смеются над ним и унижают его.

По сути, бывший и действующий руководители США соревнуются не в том, кто добьётся лучших социально-экономических показателей своей страны, а кто жёстче поступит с оппонентами. 45-й президент раскритиковал 46-го и за одобрение "Северного потока-2".

В Швейцарии тем временем полным ходом готовятся к саммиту Владимира Путина и Джо Байдена. Именно для последнего в Женеве установили бронзовые скульптуры Эдварда Сноудена, Джулиана Ассанжа и Челси Мэннинга - тех, кого Штаты подвергли преследованиям за разоблачения незаконных действий спецслужб. Видимо, учли желание американского президента поговорить с российским лидером о правах человека.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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