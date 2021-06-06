Татьяна Буцкая призвала ликвидировать свалку в Некрасовке

Местные жители пять лет дышат пылью

Железобетон, кирпич, песок и битум. В кратчайшие сроки ликвидировать свалки строительного мусора в Некрасовке призвала председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая, сообщает "ТВ Центр".

Она провела встречу с активистами столичного района. Завалы остались после банкротства компании, которая проводила здесь работы. Местные жители уже пять лет пытаются добиться решения этой проблемы. Люди уверены, что пыль со свалки проникает в квартиры даже через закрытые окна.

"Мы не видим эту мелкую пыль. Наши лёгкие покрываются слоем пыли. И я уж не говорю о том, что в современном городе, в столице вообще не должно быть свалок. Они смотрятся как бельмо на глазу", - отметила Буцкая.

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