Весь мир отмечает 222-й день рождения Пушкина

Поэта знают во всех уголках Земли

Международный день русского языка отмечают 6 июня в России и во всём мире. 222 года назад родился великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Во всех уголках страны проходят праздничные мероприятия. К памятникам классика возлагают цветы. Праздничные программы организованы в музеях, культурных центрах и библиотеках, сообщает "ТВ Центр".

Строки из произведений Пушкина читают дети и взрослые. Его творчество не теряет актуальности до сих пор. Поэмы, стихи, прозу любят наши соотечественники и иностранцы. Жители десятков стран во время международного онлайн-марафона прочитают произведения Александра Пушкина.

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