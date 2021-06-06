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Более 2 миллиардов человек в мире привились от коронавируса

13:19
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

Число заболевших превысило 173 миллиона

Число сделавших прививку от коронавируса в мире превышает два миллиарда. В России продолжается массовая вакцинация. Сейчас доступны три препарата. Специальные кабинеты работают в поликлиниках, торговых центрах, мобильных медпунктах. Благодаря масштабной прививочной кампании темп распространения инфекции в нашей стране снижается.
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Действия медиков отработаны до автоматизма: вскрытие ампулы, внесение данных в журнал, инструктаж пациента. Военнослужащие, которые несут боевое дежурство в Уссурийске, приходят на пункты вакцинации не одни, а целыми семьями, сообщает "ТВ Центр".

В Петербурге лётчикам Западного военного округа делают вторую инъекцию вакцины. В Северной столице организовано 70 гражданских стационарных прививочных пунктов. В ближайшее время в город на Неве ожидается поставка еще 66 тысяч доз вакцины.

О том, как складывается ситуация с коронавирусом и вакцинацией в мире – сюжет Анастасии Мартыновой.

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