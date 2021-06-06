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ГИБДД будет скрытно следить за водителями на дорогах

11:30
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

Раньше такая практика применялась повсеместно

ГИБДД возвращается к практике скрытого наблюдения за водителями на дорогах. Согласно проекту приказа МВД, сотрудники могут дежурить без формы, фиксировать опасное вождение и разговоры по мобильному за рулём.
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Для оформления протокола они будут передавать информацию нарядам на постах ДПС. Также полицейским разрешат использовать автомобили без сирен и специальных цветографических схем, говорится в документе.

Практика подобного надзора за водителями существовала ранее. Сотрудники ГАИ использовали рельеф местности и различные укрытия для измерения скорости и выявления других нарушений. Несколько лет назад полицейских обязали работать открыто. Также на дорогах появились специальные знаки, предупреждающие о камерах видеонаблюдения.

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