Бракуша и хабарик: опубликован список необычных слов из российских регионов

Есть очень интересные выражения

Русский язык постоянно развивается и в нём появляются новые слова и жаргонизмы. Особенно интересно наблюдать за местными словечками, которые употребляют люди в том или ином регионе страны.

Аналитики сервиса "Яндекс.Дзен" вместе с экспертами Института русского языка имени Виноградова составили список диалектных слов из разных уголков России.

Все знают исконно питерские парадную, куру, булку и поребрик. В Москве, оказывается, едальней называют кафе и рестораны, а человейником большой многоквартирный дом.

В других регионах учёные выделили такие слова как: мантулить (работать), кеся-меся (каша) колготный (трудоёмкий). Способность разумно мыслить в Волгоградской области называют кукундером, а спинку кровати или дивана - грядушкой. Браконьер в Астраханской области – бракуша, а хабарик в Карелии – окурок.

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