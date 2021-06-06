39-летний актёр Артём Анчуков умер от осложнений после коронавируса

В июле он планировал отметить юбилей
После осложнений от перенесённого коронавируса умер актёр Артём Анчуков. Ему было 39 лет.
О смерти Анчукова Пятому каналу сообщила певица Татьяна Буланова. Ей приписывали роман с артистом.
"Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, ещё где-то неделю пролежал. Потом начались осложнения, в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению", - рассказала Буланова.
Анчуков снимался в основном в ролях второго плана и эпизодах в российских сериалах "Мажор", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Молодёжка".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram