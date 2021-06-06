ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

39-летний актёр Артём Анчуков умер от осложнений после коронавируса

13:41
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

В июле он планировал отметить юбилей

После осложнений от перенесённого коронавируса умер актёр Артём Анчуков. Ему было 39 лет.
Знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров умер от коронавируса

О смерти Анчукова Пятому каналу сообщила певица Татьяна Буланова. Ей приписывали роман с артистом.

"Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, ещё где-то неделю пролежал. Потом начались осложнения, в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению", - рассказала Буланова.

Анчуков снимался в основном в ролях второго плана и эпизодах в российских сериалах "Мажор", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Молодёжка".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Артем Анчуков
Артем Анчуков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.