39-летний актёр Артём Анчуков умер от осложнений после коронавируса

В июле он планировал отметить юбилей

После осложнений от перенесённого коронавируса умер актёр Артём Анчуков. Ему было 39 лет.

О смерти Анчукова Пятому каналу сообщила певица Татьяна Буланова. Ей приписывали роман с артистом.

"Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, ещё где-то неделю пролежал. Потом начались осложнения, в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению", - рассказала Буланова.

Анчуков снимался в основном в ролях второго плана и эпизодах в российских сериалах "Мажор", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Молодёжка".

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