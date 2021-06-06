В Москве хотят отрегулировать движение на электросамокатах

Есть несколько предложений

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что столичные власти подготовили ряд мер для урегулирования езды на электросамокатах. По его словам, аварии случаются и что самое неприятное - случаются с детьми, сообщает "ТВ Центр".

В Санкт-Петербурге на днях было возбуждено несколько уголовных дел из-за травмирования детей электросамокатами. В Москве до уголовных дел пока не дошло, но случаев наезда на пешеходов тоже достаточно.

И вот теперь появилась надежда на выход из ситуации. Столичные власти предлагают, во-первых, разрешить самокатчикам использовать проезжую часть, но тогда их действия должны регулироваться ГИБДД. Во-вторых, в пешеходных зонах электросамокаты должны двигаться со скоростью пешеходного потока. И в-третьих, власти договорились с прокатными компаниями о введении технических решений специальных зон сниженной скорости, пишет РИА Новости.

То есть, если электросамокат передвигается по парку Горького, то его скорость автоматически не должна превышать 15-ти километров в час. Таких зон в Москве уже более 50-ти. И их число будет расти.

Напомним, судя по соцопросу, проведенному сервисом SuperJob, 49% опрошенных россиян высказались за введение ограничений для электросамокатов.

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