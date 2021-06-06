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В Москве хотят отрегулировать движение на электросамокатах

15:23
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

Есть несколько предложений

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что столичные власти подготовили ряд мер для урегулирования езды на электросамокатах. По его словам, аварии случаются и что самое неприятное - случаются с детьми, сообщает "ТВ Центр". 
В центре Москвы ограничили скорость арендованных электросамокатов

В Санкт-Петербурге на днях было возбуждено несколько уголовных дел из-за травмирования детей электросамокатами. В Москве до уголовных дел пока не дошло, но случаев наезда на пешеходов тоже достаточно.

И вот теперь появилась надежда на выход из ситуации. Столичные власти предлагают, во-первых, разрешить самокатчикам использовать проезжую часть, но тогда их действия должны регулироваться ГИБДД. Во-вторых, в пешеходных зонах электросамокаты должны двигаться со скоростью пешеходного потока. И в-третьих, власти договорились с прокатными компаниями о введении технических решений специальных зон сниженной скорости, пишет РИА Новости.

То есть, если электросамокат передвигается по парку Горького, то его скорость автоматически не должна превышать 15-ти километров в час. Таких зон в Москве уже более 50-ти. И их число будет расти.

Напомним, судя по соцопросу, проведенному сервисом SuperJob, 49% опрошенных россиян высказались за введение ограничений для электросамокатов.

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