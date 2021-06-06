Нужно ли вводить запрет на ватные палочки и трубочки для коктейлей

Правительство хочет их запретить

В России готовится запрет на использование отдельных видов пластика. Об этом на днях сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Её уже поддержали в Госдуме.

Вне закона депутаты собираются объявить трубочки для коктейлей, ватные палочки, посуду из полимеров и много чего ещё.

Экологи вроде бы "за", но что делать обывателям? Трубочки, палочки и одноразовые тарелки прочно вошли в обиход.

Анна Пешехонова разбиралась, что нас ждёт в дивном экологичном мире и сколько мы за это заплатим (смотрите видео).

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