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Нужно ли вводить запрет на ватные палочки и трубочки для коктейлей

16:00
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

Правительство хочет их запретить

В России готовится запрет на использование отдельных видов пластика. Об этом на днях сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Её уже поддержали в Госдуме.
В России планируют запретить ватные палочки

Вне закона депутаты собираются объявить трубочки для коктейлей, ватные палочки, посуду из полимеров и много чего ещё.

Экологи вроде бы "за", но что делать обывателям? Трубочки, палочки и одноразовые тарелки прочно вошли в обиход.

Анна Пешехонова разбиралась, что нас ждёт в дивном экологичном мире и сколько мы за это заплатим (смотрите видео).

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