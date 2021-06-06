Звезда "Папиных дочек" развелась с Артуром Смольяниновым после 8 лет брака

Звёздная пара распалась

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись. Звёздная пара была в браке восемь лет, но не смогла сохранить его. Отношения бывших супругов остались дружескими.

По словам Мельниковой, развод уже официально оформлен. Актриса дала откровенное интервью каналу FAMETIME.TV, в котором призналась, что каких-либо конкретных причин для развала семьи не было.

"Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаёмся партнёрами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями", - рассказала Дарья.

За время семейной жизни у Мельниковой и Смольянинова родились двое сыновей – Артур и Марк.

Дарья Мельникова начала свою кинокарьеру с сериала "Папины дочки", затем снималась в основном в сериалах. Артур Смольянинов получил широкую известность после выхода на экраны в 2005 году картины "9 рота".

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