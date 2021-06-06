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Звезда "Папиных дочек" развелась с Артуром Смольяниновым после 8 лет брака

19:15
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

Звёздная пара распалась

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись. Звёздная пара была в браке восемь лет, но не смогла сохранить его. Отношения бывших супругов остались дружескими.
Мельникова из "Папиных дочек" впервые показала лица сыновей

По словам Мельниковой, развод уже официально оформлен. Актриса дала откровенное интервью каналу FAMETIME.TV, в котором призналась, что каких-либо конкретных причин для развала семьи не было.

"Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаёмся партнёрами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями", - рассказала Дарья.

За время семейной жизни у Мельниковой и Смольянинова родились двое сыновей – Артур и Марк.

Дарья Мельникова начала свою кинокарьеру с сериала "Папины дочки", затем снималась в основном в сериалах. Артур Смольянинов получил широкую известность после выхода на экраны в 2005 году картины "9 рота".

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