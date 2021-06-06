Скульптор исправил ошибку на памятнике Александру III через сутки после открытия

На неё указали интернет-пользователи

Пользователи Сети заметили ошибку на памятнике российскому императору Александру III, который 5 июня в торжественной обстановке в Гатчине открывал президент Владимир Путин.

На груди императора вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного была шестиконечная звезда. Скульптор Владимир Бродарский оперативно отреагировал на информацию об ошибке и 6 июня у себя в Instagram написал, что она исправлена.

"Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было всё верно", - сообщил Бродарский. На фото в посте скульптора на груди Александра III находится уже восьмиконечная звезда.

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