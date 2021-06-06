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Черногория открыла границы для российских туристов

17:27
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

Для въезда в страну не нужно сдавать тест на коронавирус

Черногория решила открыть свои границы для туристов из России. На фоне закрытых европейских стран это решение должно привлечь на курорты страны несколько сотен тысяч отдыхающих.
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Для посещения Черногории теперь не нужно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. В стране по-прежнему действует безвизовый режим на 90 дней.

Кроме того, туристам доступна бесплатная медицинская помощь при заражении, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Черногории Якова Милатовича.

По словам министра, туристическая отрасль Черногории в 2020 году потеряла 85% доходов, что привело к падению ВВП страны на 15%.

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