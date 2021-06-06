На Москву надвигается гроза с сильным ветром

МЧС распространило предупреждение

К Москве приближается гроза. В некоторых районах Подмосковья уже идёт сильный дождь.

МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду и советует не укрываться под деревьями во время грозы, а также обходить шаткие конструкции.

Водителям рекомендовано не превышать скоростной режим и не совершать резких манёвров.

Кратковременные дожди и грозы сохранятся в начале следующей недели. При этом в столичном регионе будет жарко, в некоторые дни столбики термометров поднимутся до отметки 28 градусов.

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