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Портрет Вассермана из почти двух тысяч кубиков Рубика собрали в Москве

15:37
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

На это ушло два дня

Волонтёры "Академии Вассермана" собрали изображение знаменитого интеллектуала из 1650 кубиков Рубика. Акцию провели в одном из торговых центров на востоке Москвы.
Вассерман поздравил победителей интеллектуального турнира

Как рассказал один из создателей работы Максим Ветлов, мозаику выкладывали два дня. Она состоит из 15 блоков. Каждый из участников собирал свой блок картины, разделив её на цвета. Самый сложный участок - лицо и волосы - доверили Виктору Рудневу.

Сам Вассерман работу оценил и отметил, что для того, чтобы собрать кубик Рубика требуется немалое напряжение ума. Он поблагодарил энтузиастов и назвал их идею нетривиальной.

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Портрет Анатолия Вассермана из кубиков Рубика собрали в Москве
Портрет Анатолия Вассермана из кубиков Рубика собрали в Москве
Портрет Анатолия Вассермана из кубиков Рубика собрали в Москве
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