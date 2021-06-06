Портрет Вассермана из почти двух тысяч кубиков Рубика собрали в Москве

На это ушло два дня

Волонтёры "Академии Вассермана" собрали изображение знаменитого интеллектуала из 1650 кубиков Рубика. Акцию провели в одном из торговых центров на востоке Москвы.

Как рассказал один из создателей работы Максим Ветлов, мозаику выкладывали два дня. Она состоит из 15 блоков. Каждый из участников собирал свой блок картины, разделив её на цвета. Самый сложный участок - лицо и волосы - доверили Виктору Рудневу.

Сам Вассерман работу оценил и отметил, что для того, чтобы собрать кубик Рубика требуется немалое напряжение ума. Он поблагодарил энтузиастов и назвал их идею нетривиальной.

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