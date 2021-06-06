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Роман Романенко вместе с жителями района Ясенево почистил берег Мраморного пруда

15:09
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

Депутат принял участие в экологической акции

На берегах Мраморного пруда в Ясеневе прошёл субботник по приведению территории в порядок. Местные жители вместе с депутатом Госдумы, космонавтом Романом Романенко очистили берег пруда.
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"Сегодня мы поработали на славу! Только личное участие каждого поможет сделать наш общий дом чище, привлечь как можно больше людей к экологическому движению и ответственному отношению в природе. И ответственность эту мы должны нести не только по праздникам, а ежедневно", - сказал Герой России.

Субботник провели в рамках волонтёрской акции "Экологический калейдоскоп", приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды. Принимавший активное участие в акции Романенко вспомнил свой полёт на МКС.

"С высоты лучше всего понимаешь, насколько мы, люди, ответственны за среду своего обитания, за нашу Землю. За то, чтобы она всегда оставалась такой прекрасной и чистой", - сказал он.

Депутат поздравил и вручил благодарственные письма активистам эколого-благотворительного проекта "Эколлайф". Он действует в рамках Всероссийской акции "Добрые крышечки".

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