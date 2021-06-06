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Бузова сыграет на сцене МХАТа в спектакле о Сталине

17:07
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

Премьера состоится через несколько дней

Ольга Бузова выступит в новом амплуа. Телеведущая и певица решила выйти на большую театральную сцену. Она сыграет в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького.
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Спектакль посвящён молодости Иосифа Сталина, премьера состоится 11 и 12 июня.

"Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького", - написала Бузова у себя в соцсети. Кого ей доверили играть в спектакле, она не уточнила.

На сайте театра говорится, что спектакль "Чудесный грузин" поднимет острую, провокационную, опасную тему - молодость вождя. История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина.

Поставила спектакль режиссёр Рената Сотириади. На сцене МХАТа с успехом идут её работы "Красный Моцарт" и "Снежная королева".

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