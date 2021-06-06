Украина подготовила провокацию к открытию Евро-2020

В Крыму уже ответили на неё

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новую форму футболистов сборной страны, в которой она будет выступать на чемпионате Европы-2020. Особенность формы – нанесённая на футболки карта Украины с силуэтами Крыма и лозунгом "Слава Украине!".

"Украина будет выступать на Евро в новой, особой форме. Главным её атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой", - написал Павелко у себя в Facebook.

Пока не ясно, как к этому шагу отнесутся другие участники чемпионата, но в Крыму уже заявили, что зададут соответствующие вопросы руководству УЕФА.

Крым стал российским регионом в 2014 году на основе результатов референдума. В Москве не раз заявляли, что вопрос территориальной принадлежности республики закрыт раз и навсегда.

Приветствие "Слава Украине – героям слава!" использовалось в годы Второй мировой войны украинскими националистами, воевавшими на стороне фашисткой Германии. Сейчас он легализован властями Украины на официальном уровне.

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