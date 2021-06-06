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Кравчук связал события в Белоруссии с работой российских спецслужб

18:44
  • воскресенье
  • 06 июня 2021

Он не привёл доказательств

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с Ryanair в Белоруссии. Своё мнение он высказал в эфире телеканала "Дом".
В Минске жёстко отреагировали на провокацию Кравчука

Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу в последнее время делает много провокационных заявлений в адрес России. Все они не подкреплены никакими доказательствами.

На этот раз Кравчук увидел руку Москвы в ситуации с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair и последовавшим за ней задержании основателя скандального Тelegram-канала Nexta Романа Протасевича.

По мнению Кравчука, у президента Белоруссии Александра Лукашенко нет никакого влияния на Грецию, откуда вылетел самолет Ryanair, поэтому там могли работать только российские спецслужбы.

Неделю назад летевший из Греции в Литву самолёт был экстренно посажен в Минске из-за информации о взрывном устройстве на борту. После этого спецслужбы Белоруссии задержали находившегося на борту Романа Протасевича, ранее объявленного в розыск в связи с прошлогодними протестами в Белоруссии.

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