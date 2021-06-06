"Королева стиля": молодая жена Петросяна удивила новым образом

Подписчикам понравился стиль её одежды

Татьяна Брухунова удивила подписчиков в Instagram новым образом. Молодая жена Евгения Петросяна предстала в обтягивающих спортивных брюках голубого цвета.

Костюм подчеркнул все изгибы её тела, на что обратили внимание поклонники.

Танюша, Вы просто прелесть. Нет слов! Королева стиля. Вам так идёт королевский синий! Какая фигура! Ух, какие формы. Мне срочно нужен этот костюм.

Некоторое время назад Брухунова заинтриговала подписчиков округлившимся животом. Кто-то предположил, что она ждёт ребёнка. Но сейчас понятно, что это не так: Татьяны выглядит идеально стройной.

Около двух лет назад Евгений Петросян ушёл от Елены Степаненко к своей молодой помощнице. Его не смутила большая разница в возрасте более 40 лет.

Они долго скрывали свои отношения, но после появления на свет малыша Татьяна Брухунова часто публикует в соцсетях фото с Ваганом. Сына так назвали в честь отца юмориста.

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