У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Это - второй ребёнок в семье

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У них родилась дочь, её назвали Лилибет Диана. Девочка появилась на свет 4 июня, говорится в сообщении представителей семьи.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился сын Арчи. Он стал седьмым в очереди на британский престол. В феврале 2021 года стало известно о скором появлении второго ребёнка - дочери.

Недавно Меган и Гарри сняли с себя королевские полномочия и переехали из Британии в Канаду. Это был шаг к новой жизни и финансовой независимости, но в Букингемском дворце отнеслись к нему негативно. Отношения королевской семьи с принцем и его женой охладели после скандального интервью, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри.

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