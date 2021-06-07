Трое детей погибли при пожаре в Пермском крае

Причины инцидента выясняются
Трагедия в Пермском крае. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Юго-Камский.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание, ещё троих эвакуировали. Спасателям удалось не допустить распространения пламени на соседние дома, сообщает "ТВ Центр".
В ходе тушения обнаружены тела девочки, двух мальчиков, а также их дедушки. Причины возгорания пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram