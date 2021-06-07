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В России потушили почти 60 природных пожаров

08:32
  • понедельник
  • 07 июня 2021

В ряде регионов введен режим ЧС

59 природных пожаров потушили специалисты Авиалесоохраны за минувшие сутки. Тем не менее, сейчас площадь возгораний составляет 27 с половиной тысяч гектаров, сообщает "ТВ Центр".
В России резко выросла площадь лесных пожаров

Частично режим ЧС введен на территории Красноярского края. Как и в Якутии, где с огнем борются более тысячи человек и полторы сотни единиц техники. Там полыхает тайга. Из-за дыма пришлось на время закрыть федеральную трассу "Вилюй".

Чтобы пламя не подошло к населенным пунктам, усиленно работает аэромобильная группировка МЧС. Произведены десятки сбросов воды. Несколько сел остались без электричества - повреждены линии электропередачи. На помощь из Хабаровска выдвигаются 150 парашютистов-десантников Авиалесоохраны.

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