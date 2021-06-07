В Японии задержан помощник капитана российского судна "Амур"

Он стоял на вахте во время инцидента

В понедельник продолжение получила история с инцидентом нашего траулера "Амур" и японской шхуны, в результате которого погибли трое местных рыбаков.

На 72 часа задержан помощник капитана российского судна, он стоял на вахте во время столкновения. Как отметили в нашем генконсульстве, японская сторона считает, что Павел Добрянский не предпринял действий, чтобы избежать столкновения со шхуной.

Инцидент произошел 26 мая недалеко от побережья острова Хоккайдо, напоминает "ТВ Центр". По словам наших дипломатов, веских доказательств вины экипажа "Амура" нет, но на капитана и третьего помощника пытаются оказать давление с целью вынудить их признать вину. Российский траулер до сих пор находится в Японии.

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