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В Японии задержан помощник капитана российского судна "Амур"

08:40
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Он стоял на вахте во время инцидента

В понедельник продолжение получила история с инцидентом нашего траулера "Амур" и японской шхуны, в результате которого погибли трое местных рыбаков.
Япония отказалась принять протест России из-за инцидента со шхуной

На 72 часа задержан помощник капитана российского судна, он стоял на вахте во время столкновения. Как отметили в нашем генконсульстве, японская сторона считает, что Павел Добрянский не предпринял действий, чтобы избежать столкновения со шхуной.

Инцидент произошел 26 мая недалеко от побережья острова Хоккайдо, напоминает "ТВ Центр". По словам наших дипломатов, веских доказательств вины экипажа "Амура" нет, но на капитана и третьего помощника пытаются оказать давление с целью вынудить их признать вину. Российский траулер до сих пор находится в Японии.

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