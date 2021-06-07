В Британии во время футбольного матча взорвали ТЭЦ (видео)

На их месте будет построен новый микрорайон

В английском Стаффордшире взорвали четыре старых башни ТЭЦ. Очевидцами стали зрители и участники футбольного матча. Игру пришлось остановить, сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло в считанные секунды. Сооружения снесли контролируемым взрывом. Компания, которая занималась этим, организовала для жителей прямую трансляцию в соцсетях.

Башни были построены в середине прошлого века. Пять лет назад их перестали эксплуатировать. Теперь на этом месте планируют возвести новый микрорайон.

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