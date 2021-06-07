В Британии во время футбольного матча взорвали ТЭЦ (видео)

На их месте будет построен новый микрорайон
В английском Стаффордшире взорвали четыре старых башни ТЭЦ. Очевидцами стали зрители и участники футбольного матча. Игру пришлось остановить, сообщает "ТВ Центр".
Всё произошло в считанные секунды. Сооружения снесли контролируемым взрывом. Компания, которая занималась этим, организовала для жителей прямую трансляцию в соцсетях.
Башни были построены в середине прошлого века. Пять лет назад их перестали эксплуатировать. Теперь на этом месте планируют возвести новый микрорайон.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram