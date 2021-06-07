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Выпускники сдают ЕГЭ по профильной математике

08:53
  • понедельник
  • 07 июня 2021

За ходом экзамена следят тысячи наблюдателей

В понедельник российские выпускники сдают Единый госэкзамен по математике. Это 393 тысячи человек, которые выбрали тест для поступления в профильные вузы.
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На испытание отводится 3 часа 55 минут. За ходом ЕГЭ будут следить более 13 тысяч общественных наблюдателей. Кроме того, повсеместно установлены видеокамеры, обязательно соблюдение санитарных мер, сообщает "ТВ Центр".

По стране будут работать более пяти тысяч пунктов. Некоторые из них располагаются в труднодоступной местности и даже на дому. Это уже пятый предмет, который сдают выпускники.

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