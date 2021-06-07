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США удивили Зеленского отказом от санкций против Nord Stream 2

08:21
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Киев теперь не уверен в поддержке Вашингтона

Владимир Зеленский неприятно удивлен поведением США. Президент Украины утратил уверенность в том, что американская администрация поддерживает Киев, после того, как Вашингтон отказался от введения санкций против оператора "Северного потока-2" - компании Nord Stream 2 AG.
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Украинского лидера обидело также, что американская сторона не предупредила его о своем решении.

"Я был удивлен несколько раз. Помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт, что я узнал об этом из прессы", - заявил Зеленский в интервью информационному порталу Axios.

По словам украинского президента, он искренне считал, что США-  "последний оплот" в деле противодействия строительству российского газопровода.  Именно поэтому решение Вашингтона его так расстроило.

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