Вильфанд предупредил россиян о заморозках

В некоторых регионах температура воздуха опустится до отрицательных значений

В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидаются заморозки, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве температура воздуха опустится до -3 градусов. Вильфанд отметил, что хоть это и необычно, но подобное иногда случается.

При этом в центре Европейской России погода будет теплой, но дождливой – в дневные часы воздух прогреется до +25, что на 1-2 градуса превысит норму. "Самая настоящая летняя погода, и дожди именно летние", - подчеркнул синоптик.

"При такой обстановке существует вероятность быстрой конвекции, быстрого перемещения воздуха по вертикали. Эта ситуация прогнозируется синоптиками, и если она возникнет, то будем предупреждать о сильных и очень сильных осадках. Пока прогноз такой - переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности, летнего типа", - заявил Вильфанд.

Что касается жителей Северо-Запада России, то там ожидается до +27 градусов без осадков. "Центр антициклона сместится на восток, и теплые воздушные массы уже будут поступать по западной периферии этого антициклона и приносить тепло в Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Западного федерального округа. На востоке Архангельской области, на востоке Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде температура будет на восемь-десять градусов выше нормы", - подчеркнул синоптик.

На Дальнем Востоке температура будет на 4-7 градусов превышать климатическую норму, а на юге Сибири, наоборот, похолодает - температура опустится на 4-5 градусов ниже нормы, передает РИА Новости. "Это касается Омской, Томской, Новосибирской, Красноярской областей, самого Красноярска", - добавил Вильфанд.

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