Мурашко рассказал, как дожить до 100 лет

Он рекомендовал взрослым поучиться у детей

Глава Минздрава России Михаил Мурашко раскрыл россиянам секрет долгой жизни. По его словам, дожить до 100 лет можно, если правильно питаться и уделять время физической активности.

"Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет 10-летний ребенок, - та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака... если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни", - посоветовал министр.

Также он отметил, что с возрастом люди начинают позволять себе больше. Мурашко призвал россиян вести себя мудрее и чаще проявлять сдержанность, передает РИА Новости.

"Почему-то, когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что нам многое позволено, причем четко переходя рубеж дня рождения - 18 лет. Мы это в статистике, к сожалению, видим, особенно у мальчиков", - добавил глава Минздрава.

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