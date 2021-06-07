ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали летнюю грозу

08:47
  • понедельник
  • 07 июня 2021

При этом будет жарко

Жителям столицы 7 июня советуют не забывать про зонты: на столицу идет гроза. Синоптики обещают летнюю жару, которую не перебьет даже ливень.
На Москву надвигается гроза с сильным ветром

"Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный ливневый дождь, гроза. В столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25 градуса тепла", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам метеоролога, атмосферное давление почти не изменится и останется в пределах нормы - 746 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Гроза в Москве
Гроза в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.