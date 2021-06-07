Москвичам пообещали летнюю грозу

При этом будет жарко

Жителям столицы 7 июня советуют не забывать про зонты: на столицу идет гроза. Синоптики обещают летнюю жару, которую не перебьет даже ливень.

"Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный ливневый дождь, гроза. В столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25 градуса тепла", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам метеоролога, атмосферное давление почти не изменится и останется в пределах нормы - 746 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый, передает РИА Новости.

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