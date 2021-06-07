Адвокат перечислил неочевидные ситуации, грозящие лишением водительских прав

Иногда права можно потерять "ни за что"

Лишиться водительских прав порой можно по не самым очевидным причинам, заявил адвокат Анатолий Миронов. По его словам, иногда строгое наказание может настигнуть водителя самым неожиданным образом.

"Санкции в виде лишения водительских прав наступают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением", - предупредил адвокат.

Он отметил, что иногда лишиться водительского удостоверения можно и за управление машиной без номеров – таковым авто считается, если номерные знаки испачканы грязью или закрыты прилипшими листьями деревьев. Наказание грозит и за замену штатных фар на "ксенон", а также повторное превышение скорости. Выезд на "встречку" может обернуться лишением прав, если маневр был завершен с нарушением, передает агентство "Прайм".

Еще одной популярной причиной лишения прав является обычная невнимательность – выезжая с парковки, водитель может не заметить, как задел чужой автомобиль, но камеры это зафиксируют. Или же после ДТП человек позволяет себе выпить алкоголь, не успев пройти экспертизу – в таком случае официально будет считаться, что он управлял машиной в нетрезвом состоянии, добавил адвокат.

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