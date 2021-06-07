История с судном "Амур" получила продолжение

На 72 часа задержан помощник капитана российского судна

Неожиданное продолжение получила история со столкновением российского и японского судов в районе острова Хоккайдо. Местные правоохранители задержали на 72 часа третьего помощника капитана "Амура" Павла Добрянского - именно он нес вахту 26 мая, когда произошло ЧП. Веских доказательств вины россиян нет, но из-за разбирательств судно до сих пор не может покинуть акваторию.

34-летнего помощника капитана судна "Амур" задержала береговая охрана Японии. Мужчину подозревают в том, что он не предпринял необходимых действий, чтобы избежать столкновения судов, в результате которого погибли три японских моряка.

Инцидент произошел 26 мая вблизи острова Хоккайдо. Российское судно "Амур", на борту которого находились 23 человека, шло из Корсакова в японский порт Момбецу. Экипаж должен был доставить груз краба. Но в 23 километрах от конечной точки "Амур" сталкивается с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару". В результате японское судно перевернулось. Российский экипаж не пострадал. Моряки подняли к себе на борт пятерых японских рыбаков. Но, вероятно, из-за переохлаждения трое из них были уже без сознания и скончались до прибытия медиков. Во время происшествия вахту нёс третий помощник капитана Павел Добрянский. Теперь его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем смерть людей.

По версии российского генконсульства в Японии, одной из причин происшествия могли стать погодные условия. Из-за сильного тумана экипаж "Амура" мог не заметить небольшую шхуну. Предположительно, японские рыбаки зашли далеко от берега и слишком поздно заметили опасность. При этом, по заявлению Сахалинской погранслужбы, российское судно шло по обычному маршруту. Японское - не подавало сигналов в условиях недостаточной видимости.

Павла Добрянского задержали на 72 часа. В течение трех суток японская прокуратура должна предъявить официальные обвинения российскому моряку. В Генконсульстве заявили, что находятся на связи с судовладельцем и капитаном "Амура", и в случае необходимости готовы оказать всестороннюю помощь нашему соотечественнику.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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