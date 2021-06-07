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Природные пожары охватывают всё новые территории

12:04
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Тушение осложняет ветреная погода

По последним данным Авиалесоохраны, огонь полыхает в 16 российских регионах на площади 27 с половиной тысяч гектаров. Самая сложная обстановка в Красноярском крае. В Якутии усиливают группировку десантников-пожарных.
В России потушили почти 60 природных пожаров

Для тушения лесных пожаров в Якутию прибыло подкрепление. 180 десантников из Приморья и Хабаровского края. Огнем в республике охвачены больше трех тысяч гектаров леса. В борьбе со стихией задействована авиация. Самолет- амфибия набирает воду из реки, чтобы тушить пожары с воздуха. Самые удаленные очаги возгораний заливают экипажи вертолетов Ми-8.

Всего в тушении задействовано более полутора тысяч человек. И погода не на их стороне. Сегодня в Якутии ветрено, есть вероятность, что огонь будет распространяться еще быстрее и может перекинуться на села. В некоторых он уже повредил линии электропередачи: люди остались без света. В наиболее удаленных районах специалисты Авиалесоохраны планируют проведение взрывных работ - чтобы оперативно проложить заградительные полосы.

В Екатеринбурге удалось потушить пожар в парке "Семь Ключей". По одной из версий, неизвестные подожгли тополиный пух. Палы сухой травы и оставленные костры - основные причины масштабных возгораний. А в Забайкалье удалось локализовать крупное возгорание в опасной близости от поселка. Там помогли военные.

За прошедшие сутки по всей стране потушено 59 лесных пожаров на площади более семи тысячи гектаров. Но еще 90 очагов продолжают полыхать. В некоторых регионах действует особый противопожарный режим - прогулки в лес запрещены.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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