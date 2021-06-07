Зеленский эмоционально высказался в западных СМИ

Вашингтон хочет иметь стабильные и предсказуемые отношения с Москвой

Россия не уходит от диалога с НАТО и готова обсуждать вопросы деэскалации и предотвращения инцидентов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова генсека Альянса Столтенберга о том, что Москва якобы не ответила на предложение о встрече. Диалог в формате Россия-НАТО практически приостановился после переворота на Украине. Однако из Киева, несмотря на постоянные заверения в союзничестве, на предстоящий саммит НАТО никого не пригласили.

Его в дверь, он в окно. Обида толкает президента Зеленского на действия, явно не соответствующие статусу главы государства, претендующего на независимость. Когда генсек НАТО объявил, что на ближайшей встрече альянса Украину обсудят без нее, Владимир Александрович пытался донести свою боль до западной общественности через немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung. Его не услышали. Более того, закрыв двери натовского саммита для Киева, глава организации Йенс Столтенберг выступил с инициативой провести совместное заседание с Москвой.

В безуспешных попытках достучаться до кураторов, Владимир Зеленский очередную порцию эмоций выплеснул на страницы американского новостного портала Axios: "Если нас действительно ждут в НАТО и хотят видеть в рядах членов, то не надо смотреть в бинокли, в какое-то отдалённое будущее и обсуждать это будущее. Мы находимся в опасности прямо сейчас, на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь. План действий по членству в НАТО - это реальный сигнал, это явный знак".

Украину, конечно же, обсудят и на саммите НАТО, и во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Но явно не в том ракурсе, в каком хотелось бы президенту Зеленскому. Ему четко дают понять: воевать с Москвой из-за придуманной Киевом российской агрессии никто не будет. Да, когда это выгодно западу, могут использовать тему для введения санкций. Но не более того. У Вашингтона сейчас даже нет официального спецпредставителя по Украине, каким когда-то был Курт Волкер. Это говорит о явном смещении акцентов.

Но Зеленский по-прежнему уверен, что весь мир должен вертеться вокруг его амбиций. Его очень удивило, что США в одностороннем порядке отказались от введения санкций против "Северного потока-2". Владимир Александрович даже выразил возмущение тем, что его не поставили в известность. Он, вообще, очень смелый в заочных пикировках:

"Я был удивлён несколько раз. Помимо самого решения США, вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы. Отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми. Все эти действия ослабляют уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке".

К большому разочарованию Владимира Александровича госсекретарь Энтони Блинкен заявил: Вашингтон хочет иметь стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Украинский президент выразил готовность встретиться с Джо Байденом до российско-американского саммита в Женеве. Но и эта мольба осталась без ответа. Белый дом хоть и рассматривал вероятность пообщаться с Зеленским, но передумал.

Единственное, что кураторы пока разрешили украинским властям - поиграть в футбол так, как им хочется. УЕФА утвердил форму национальной сборной на Евро-2020. На ней нанесены нацистские лозунги, а на контурной карте страну прилепили к российскому Крыму. В Киеве уверены - это придаст игрокам сил. В России назвали обманкой и отчаянной художественной акцией. А на западе, похоже, решили действовать по принципу "чем бы дитя не тешилось, лишь бы под ногами не путалось".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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