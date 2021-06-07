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Названа стоимость одной дозы вакцины "Спутник V"

09:25
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Государство закупило для россиян 30 миллионов доз

Пандемия коронавируса привела к дополнительным расходам – в первую очередь, на вакцинацию граждан. К примеру, вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, стоит с учетом доставки 900 рублей, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава высказался по поводу версий о происхождении COVID-19

Министр подчеркнул, что россияне получают вакцину бесплатно – препарат приобретает государство. Для жителей России, по данным Мурашко, власти уже закупили более 30 миллионов доз "Спутника V".

Всего в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. Кроме "Спутника V", это "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, а также "Спутник Лайт". Все препараты эффективно действуют против новых штаммов коронавируса, передает РИА Новости.

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