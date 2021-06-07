Наталья Сергунина: Начался прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация"

В конкурсе - четыре номинации
В столице стартовал прием заявок на конкурс лучших реставрационных проектов "Московская реставрация". Заявки будут принимать все лето, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"В этом году конкурс пройдет в 11-й раз. За минувшие 10 лет наградами были отмечены почти 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации 182 архитектурных памятников Москвы", - приводит официальный сайт мэра Москвы слова Сергуниной.
Всего в конкурсе будет четыре номинации – среди них, например, "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ". Победители будут названы уже в декабре.
Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на сайте mos.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram