Наталья Сергунина: Начался прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация"

В конкурсе - четыре номинации

В столице стартовал прием заявок на конкурс лучших реставрационных проектов "Московская реставрация". Заявки будут принимать все лето, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"В этом году конкурс пройдет в 11-й раз. За минувшие 10 лет наградами были отмечены почти 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации 182 архитектурных памятников Москвы", - приводит официальный сайт мэра Москвы слова Сергуниной.

Всего в конкурсе будет четыре номинации – среди них, например, "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ". Победители будут названы уже в декабре.

Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на сайте mos.ru.

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