Вакцину МГУ от COVID-19 готовят к доклиническим испытаниям

О препарате рассказал Виктор Садовничий
Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную в Московском государственном университете имени М.В Ломоносова, начали готовить к доклиническим исследованиям, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
Препарат создан на основе вируса табачной мозаики. Сейчас разработка МГУ внесена в перечень перспективных кандидатных вакцин ВОЗ.
"На сегодняшний день доказана способность прототипов вакцины одновременно обеспечить защиту от ряда коронавирусов. Прототипы охарактеризованы, наработаны в количестве, достаточном для проведения доклинических испытаний", - заявил Садовничий.
Он подчеркнул, что исследователи уже приступили к подготовке вакцины к испытаниям, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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