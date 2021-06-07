Вакцину МГУ от COVID-19 готовят к доклиническим испытаниям

О препарате рассказал Виктор Садовничий

Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную в Московском государственном университете имени М.В Ломоносова, начали готовить к доклиническим исследованиям, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

Препарат создан на основе вируса табачной мозаики. Сейчас разработка МГУ внесена в перечень перспективных кандидатных вакцин ВОЗ.

"На сегодняшний день доказана способность прототипов вакцины одновременно обеспечить защиту от ряда коронавирусов. Прототипы охарактеризованы, наработаны в количестве, достаточном для проведения доклинических испытаний", - заявил Садовничий.

Он подчеркнул, что исследователи уже приступили к подготовке вакцины к испытаниям, передает ТАСС.

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