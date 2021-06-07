Цискаридзе поговорил с Лолитой о мужской силе

"Пока у мужчины есть потенция, он живой", - уверен танцор
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал об источнике жизни для мужчин. 47-летний танцор не имеет детей и ни разу не был женат.
Цискаридзе в беседе с Лолитой Милявской заявил, что пока у мужчины есть тяга к женщинам, он остается живым. В качестве примера артист рассказал про своего дедушку, который, будучи в почтенном возрасте, жил с молодой женой.
"Деду было больше 80 лет, не один инфаркт позади, но у него была молодая жена для основной мужской жизнедеятельности! Моя мама всегда этому удивлялась, потому что она была старше его жены!" - поделился воспоминаниями танцор в рамках программы ДНК-шоу на телеканале "Пятница!".
Цискаридзе добавил, что сам надеется оставаться "в седле" как можно дольше. При этом он подчеркнул, что делом своей жизни считает искусство, а к ученикам относится как к собственным детям.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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