Сербия собралась продавать российский "Спутник V"

Для начала страна покроет внутренние нужды в вакцине

Прививку от коронавируса, возможно, гражданам придется делать снова – если пандемия продлится еще год. Дополнительные дозы препарата понадобятся, так как к этому времени антител в организме уже не будет. Сербия прежде всего покроет свои потребности в российской вакцине "Спутник V", а затем сможет продавать произведенный в стране препарат, заявил председатель Народной скупщины - парламента Сербии - Ивица Дачич.

"Конечно, если мощности производства позволят экспорт, то мы будем продавать ее всем желающим", - сказал Дачич в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что Сербия станет единственной страной в Европе, которая будет производить российскую вакцину.

Старт производству "Спутник V" в Сербии дали 4 июня президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич. Вучич подчеркнул, что производство в республике препарата от коронавируса послужит не только Сербии, но и другим странам Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram