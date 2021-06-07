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Сербия собралась продавать российский "Спутник V"

09:50
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Для начала страна покроет внутренние нужды в вакцине

Прививку от коронавируса, возможно, гражданам придется делать снова – если пандемия продлится еще год. Дополнительные дозы препарата понадобятся, так как к этому времени антител в организме уже не будет. Сербия прежде всего покроет свои потребности в российской вакцине "Спутник V", а затем сможет продавать произведенный в стране препарат, заявил  председатель Народной скупщины - парламента Сербии - Ивица Дачич.
Сербия объявила о начале производства "Спутника V"

"Конечно, если мощности производства позволят экспорт, то мы будем продавать ее всем желающим", - сказал Дачич в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что Сербия станет единственной страной в Европе, которая будет производить российскую вакцину.

Старт производству "Спутник V" в Сербии дали 4 июня президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич. Вучич подчеркнул, что производство в республике препарата от коронавируса послужит не только Сербии, но и другим странам Европы.

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