"Спутник V" одобрили уже почти 70 стран мира

Последняя информация о ситуации с коронавирусом

Мобильные пункты вакцинации открываются во всех регионах. Применять "Спутник V" в понедельник начали в Словакии. Очередная партия отечественного препарата в ближайшее время прибудет в Черногорию. Кроме того, в стране упростили правила въезда для наших туристов.

Российский препарат "Спутник V" одобрили для применения уже почти 70 стран мира. Вакцинация им начинается в Словакии. Онлайн-регистрация для желающих открылась на минувшей неделе.

Очередную партию "Спутника" в ближайшее время ждут в Черногории. Благодаря нашей вакцине в стране удалось стабилизировать ситуацию с Ковид-19. Россияне теперь могут приезжать на отдых в Черногорию без ПЦР-тестов и каких-либо других ограничений.

А в аэропорту Фару курорта Альгарви в Португалии - столпотворение британских туристов. С 8 июня Лондон исключает Португалию из "зеленого списка" стран, после посещения которых не требуется карантин. Многим англичанам пришлось досрочно прервать отпуска.

В самой Великобритании ситуация с коронавирусом относительно стабилизировалась. Но в среднем 5 тысяч заболевших ежедневно для страны с населением около 70 миллионов - это много. Правительство планирует снять значительную часть ограничений с 21 июня. Однако обсуждение такой возможности пока продолжается. Тем более, что в стране все активней распространяется крайне заразный индийский штамм коронавируса.

Тысячи молодых людей собрались на воскресную вечеринку в университете Салоников в Греции. В последний месяц подобные мероприятия проходят по всей стране, и власти им не препятствуют. Вторую волну пандемии страна пережила сложнее, чем первую в прошлом году. Пик заболеваемости был отмечен в апреле - более 3 тысяч случаев в сутки, но сейчас резко пошел на спад. Этому способствовала активная вакцинация. Уже около половины жителей 11-миллионной Греции получили одну или две дозы вакцины. Завершить прививочную кампанию в стране планируют к концу июня.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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