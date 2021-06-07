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В Петербурге военный оркестр поздравил со 100-летием ветерана

12:09
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Для фронтовика исполнили песни военных лет

В Санкт-Петербурге военнослужащие торжественно поздравили ветерана, полковника танковых войск Филиппа Жаркого с вековым юбилеем. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Филипп Михайлович был на фронте с первого дня Великой Отечественной войны. Участвовал в штурме Рейхстага. Был трижды ранен. Его боевые заслуги и мужество отмечены множеством наград: семь орденов и 27 медалей! После войны он написал книгу "Танковый марш".

Духовой оркестр исполнил для фронтовика песни военных лет. Также ветерану вручили памятные подарки, выразили слова благодарности за ратный труд и пожелали крепкого здоровья.

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Ветеран, полковник танковых войск Филипп Жарков
Ветеран, полковник танковых войск Филипп Жарков
Ветеран, полковник танковых войск Филипп Жарков
Ветеран, полковник танковых войск Филипп Жарков
Военный оркестр
Военный оркестр
Ветеран, полковник танковых войск Филипп Жарков
Ветеран, полковник танковых войск Филипп Жарков
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