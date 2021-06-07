В Петербурге военный оркестр поздравил со 100-летием ветерана

Для фронтовика исполнили песни военных лет

В Санкт-Петербурге военнослужащие торжественно поздравили ветерана, полковника танковых войск Филиппа Жаркого с вековым юбилеем. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Филипп Михайлович был на фронте с первого дня Великой Отечественной войны. Участвовал в штурме Рейхстага. Был трижды ранен. Его боевые заслуги и мужество отмечены множеством наград: семь орденов и 27 медалей! После войны он написал книгу "Танковый марш".

Духовой оркестр исполнил для фронтовика песни военных лет. Также ветерану вручили памятные подарки, выразили слова благодарности за ратный труд и пожелали крепкого здоровья.

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